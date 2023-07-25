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В турецком Кемере масштабные лесные пожары вплотную подошли к отелям

В Турции лесные пожары вплотную подошли к отелям Антальи и Кемера, где проживают россияне

Лесные пожары охватили три провинции Турции – Анталью, Манису и Кахраманмараш. Об этом сообщает РИА Новости.

Кемер в Анталье является традиционным курортом для россиян. В соцсетях распространяются видео с масштабным пламенем в лесу в этом регионе. На некоторых кадрах видно, что огонь подбирается близко к отелям.

Так, по информации подписчиков Telegram-канал Baza, огонь распространяется в районе «Фазелис Бей» со стороны отеля «Квинс Парк». Также огонь хорошо видно из отеля «Мираж».

Турецкие СМИ сообщают, что пожарные бригады пытаются остановить распространение пламени. Эвакуация туристов не объявлялась. На текущий момент о пострадавших информации нет.

24 июля сообщалось, что российские самолеты помогут в тушении лесных пожаров в Турции. Турецкий президент Тайип Эрдоган в видеообращении к нации после заседания правительства заявил, что страна укрепила авиационную группировку для тушения природных пожаров российскими самолетами-амфибиями.

Ранее в МЧС сообщили, что Россия направила в Турцию два самолета-амфибии для тушения лесных пожаров.

Также климатолог Николай Терешонок в беседе с RT рассказал о причинах, вызывающих экстремальную жару в мире.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России).

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