Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, какой отдых выбирают клиенты, отправляющиеся на отдых всей семьей, а какой — туристы без детей. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Летом и в бархатный сезон большинство путешественников без детей будут отдыхать в четырехзвездочных отелях: на них приходится 30,7% бронирований. Многие туристы выбирают объекты размещения без звезд, например, апартаменты и гостевые дома (доля заказов составляет 28,4%), а также трехзвездочные гостиницы (25,0%). Отелям категории «пять звезд» отдают предпочтение 9,2% россиян, а с двумя звездами — 6,7%.

Средняя продолжительность отпуска составляет от 4 до 7 дней — на такой срок оформлены 42,2% отельных заказов. На 1–3 дня едут отдыхать 40,2% туристов, а на 8–14 дней — 17,6%.

Путешественники без детей также чаще бронируют отели без питания — на них приходится 51,9% заказов, остальные выбирают гостиницы с завтраком.

Самая популярная страна — Италия, на нее приходится 16,8% заказов. На втором месте расположилась Турция с долей 13,7%, а на третьем — Франция, куда отправятся 6,1% россиян без детей. Также пользуется спросом размещение в Испании (доля заказов — 5,1%), Грузии (4,5%), Таиланде (4,3%), Армении (4,0%), Абхазии (3,9%), Китае (3,2%) и Японии (2,9%).

Туристы, планирующие до конца этого пляжного сезона отдохнуть с детьми, чаще всего выбирают объекты размещения без звезд: на апартаменты и гостевые дома приходится 34,3% заказов. Еще 30,0% остановятся в отелях категории «четыре звезды», 18,8% предпочли трехзвездочные гостиницы, а 16,9% — пятизвездочные.

Большинство семей с детьми планируют до конца сентября отправиться в короткую поездку: 44,5% из них забронировали гостиницу на 1–3 дня. До недели, то есть от 4 до 7 дней, будут отдыхать 38,4% туристов, а 17,1% проведут в отеле 8–14 дней.

Популярнее всего у туристов с детьми проживание с завтраком (46,9% заказов). Еще 38,6% путешественников забронировали жилье без питания. При этом семьи достаточно часто выбирают формат «Все включено» — доля таких заказов составляет 14,5%.

Самая популярная страна для семейного отдыха в этом сезоне — Турция. На нее приходится 21,9% отельных бронирований. Вторую строчку заняла Абхазия с долей заказов 11,5%, а на третьем месте разместилась Италия с 7,5%. В топ также попали Таиланд (5,9%), Грузия (5,3%), Армения (4,3%), Франция (3,4%), Испания (2,9%), Казахстан (1,9%) и Белоруссия (1,6%).

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