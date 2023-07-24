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Житель Симферополя защитил возлюбленную от бывшего мужа и избил его битой

В Симферополе мужчина защитил возлюбленную от бывшего мужа и избил его битой

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Житель Симферополя покалечил бывшего мужа своей возлюбленной, когда тот стал угрожать экс-супруге расправой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, инцидент произошел 22 июля в квартире на 25-й улице Коллективных садов. 37-летний симферополец напился и приехал к бывшей жене, чтобы вернуть ее. К решительным действиям мужчину побудила информация, что у его бывшей возлюбленной появился новый ухажер.

Незваный гость, заявившейся в квартиру к экс-супруге, вел себя агрессивно и угрожал бывшей жене ножом. Новый спутник женщины защитил возлюбленную от нападок агрессора, ударив его бейсбольной битой по голове.

В итоге пострадавшего доставили в реанимацию в состоянии комы. Врачи диагностировали ему открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга средней степени тяжести.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчину, заступившегося за девушек, ударили доской по голове.

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