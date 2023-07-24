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В Пензенской области выросло число заразившихся корью

Минздрав Пензенской области сообщил, что число заразившихся корью достигло 78 человек

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Depositphotos

Число заразившихся корью в Пензенской области выросло с 64 до 78, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минздрав региона.

В ведомстве добавили, что ситуация остается нестабильной.

11 июля сообщалось, что в пензенском селе Средняя Елюзань медики зафиксировали 31 случай заболевания корью.

12 июля в управление Роспотребнадзора по Сахалинской области сообщило о регистрации кори на территории области.

17 июля в Набережных Челнах закрыли частный детский сад из-за вспышки кори.

В июне заместитель директора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской Академии наук Александр Горелов рассказал «Газете.Ru», что люди с аутоиммунными заболеваниями чаще других подвержены заболеванию корью.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко говорил, что в России нет эпидемии кори.

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