В Пензенской области выросло число заразившихся корью

Число заразившихся корью в Пензенской области выросло с 64 до 78, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минздрав региона.

В ведомстве добавили, что ситуация остается нестабильной.

11 июля сообщалось, что в пензенском селе Средняя Елюзань медики зафиксировали 31 случай заболевания корью.

12 июля в управление Роспотребнадзора по Сахалинской области сообщило о регистрации кори на территории области.

17 июля в Набережных Челнах закрыли частный детский сад из-за вспышки кори.

В июне заместитель директора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской Академии наук Александр Горелов рассказал «Газете.Ru», что люди с аутоиммунными заболеваниями чаще других подвержены заболеванию корью.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко говорил, что в России нет эпидемии кори.