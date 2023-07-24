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Мэр Абакана поблагодарил Турчака и Сокола за поддержку парка Победы

Благодаря поддержке Турчака и Сокола Абакан получит средства на реконструкцию парка Победы

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Пресс-служба «Единой России»

Парк Победы города Абакана стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщил глава города Абакана Алексей Лемин. При этом мэр подчеркнул, что объект вышел в финал конкурса во многом благодаря поддержке проекта со стороны первого заместителя председателя Совета Федерации РФ Андрея Турчака и депутата Госдумы от Республики Хакасия Сергея Сокола.

«Парк Победы — победитель! Только что во Владивостоке, названы победители всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Абакан получит федеральный грант — 105 млн рублей — на благоустройство знакового для столицы Хакасии парка Победы», --поделился новостью глава столицы Хакасии Алексей Лемин, его цитирует Хакасское агентство новостей.

Лемин поблагодарил Андрея Турчака и Сергея Сокола за поддержку проекта.

«Во многом благодаря их грамотному сопровождению проекта реконструкции, наш парк Победы вышел в финал всероссийского конкурса», — уточнил он.

Парк Победы — знаковый для Абакана: мемориальный комплекс был создан около полувека назад, в нем проходит празднование Дня Победы.

Проект масштабной реконструкции парка был создан в 2022 году. Он основан на предложениях абаканцев, которые рассказали, что хотели бы видеть в главном парке столицы Хакасии, а потом в онлайн голосовании поддержали итоговый вариант.

Хакасское агентство новостей сообщает о большой проведенной большой подготовительной работе. Отмечается, что специалисты департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства администрации Абакана учли все пожелания горожан: в парке будет создана Аллея Великой Победы, построены часовня и выставочный павильон, здесь установят интерактивные стенды и обновят детскую площадку. В результате реконструкции парк Победы станет одним из лучших парков страны.

Андрей Турчак, посетивший парк во время своего рабочего визита в апреле в Хакасию, назвал его уникальным и дал высокую оценку идеям абаканцев, оформленным городскими архитекторами в проект реконструкции.

Планируется, что реконструкция завершится к следующему юбилею Великой Победы и уже в 2025 году абаканцы отпразднуют главную памятную дату в обновленном парке.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Сергей Сокол подал документы на участие в выборах главы Хакасии.

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