В Подмосковье врачи извлекли из носа ребенка слипшиеся магниты

Врачи Московской областной больницы им. профессора Розанова В.Н. помогли восьмилетней девочке с инородным предметом в носу. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

Как рассказали врачи, к ним обратился мужчина с дочерью, у которой глубоко в носу застряли магниты. Девочка поочередно протолкнула в нос магниты и они слиплись друг с другом через носовую перегородку.

«Методом прямой риноскопии оба магнитика извлечены, пациентка и ее папа успокоены», — поделились сотрудники медучреждения.

Они напомнили, что в подобных случаях не стоит самостоятельно извлекать инородные предметы, так как это чревато серьезными последствиями для здоровья пациента.

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