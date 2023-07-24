Топ-менеджеры Сбера приняли участие в благотворительном аукционе

Топ-менеджеры Сбера примут участие в благотворительном онлайн-аукционе Meet for Charity, сообщает пресс-служба Сбера.

Как сообщили организаторы благотворительного проекта, с 2016 года было собрано свыше 270 млн руб.

Проект сотрудничает с более 150 фондами – «Дом с маяком», «Линия жизни», «Онкологика», «Старость в радость», «Детские сердца», «Ночлежка» и рядом других организаций.

В рамках нескольких аукционов с участием топ-менеджером Сбера было собрано более 3 млн рублей. В них участвовали зампред правления Сбера Анатолий Попов, первый зампред банка Кирилл Царев, вице-президент, руководитель дирекции по экосистеме юрлиц Сбера Александр Белокопытов.

Анатолий Попов поделился с победителем аукциона секретами банковского бизнеса, развития экосистем в мире и России, рассказал про ключевые инструменты для начинающих и крупных предпринимателей. А Кирилл Царев за завтраком с победителем аукциона рассказал, как покорять горные и бизнес-вершины.

С 24 июля стартует новый аукцион – его героиней станет руководитель пресс-службы Сбера Полина Тризонова. Победителю аукциона она поможет разобрать сложные PR-кейсы в медиа или из жизненного опыта, даст советы по выбору PR-подрядчика и найму пресс-секретаря, сориентирует по общим трендам в медиа и PR.

Все собранные на аукционе деньги будут направлены в фонд «Линия жизни», который финансирует лечение тяжелобольных детей по всей стране.