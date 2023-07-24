Военный эксперт рассказал о последствиях для ВС РФ ударов по складам Крыма

Атаки украинских беспилотников на российские склады в Крыму направлены на «очень резкое» сокращение боевых возможностей Вооруженных сил РФ, заявил «Общественной службой новостей» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он пояснил, что уничтожение любого склада боеприпасов обернется для армии сокращением возможности вести «полноценные боевые действия» на 2-3 недели. По мнению Шурыгина, с начала спецоперации тыловые службы ВС РФ «выкладывают боеприпасы на грунт» в Крыму, считая, что Киев до них «не дотянет». Между тем места расположения российских складов хорошо просматриваются со спутников и у Украины есть беспилотники и ракеты, способные дотянуться до них.

24 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над полуостровом российские системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 11 украинских беспилотников. Снаряды попали в склад боеприпасов в Джанкойском районе, обломки дрона повредили частный дом в Кировском районе.

Кроме того, в этот день мэр Москвы Собянин заявил об ударе беспилотников по двум нежилым зданиям в столице.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.