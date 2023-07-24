Эксперт оценил ситуацию с лесными пожарами в России словами: «мы находимся в самом пике»

В России наблюдается тяжелая ситуация с лесными пожарами, особенно напряжена обстановка в Якутии и Свердловской области. Об этом в беседе с НСН сказал учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.

«Мы находимся в самом пике, в самом разгаре пожароопасного сезона. В ближайшие одну-две недели еще будет нарастать напряженность. Самая напряженная ситуация сейчас у нас в Якутии, здесь сочетание всех проблем. Якутия, Хабаровский край, Амурская область сейчас дают наибольшие площади и наибольшую остроту ситуации. К этому добавляется в этом году, что необычно, плохая ситуация на Урале, в Свердловской области», — сказал он.

Эксперт добавил, что все необходимые меры направляются на предотвращение задымления в Екатеринбурге. Куксин подчеркнул, что торфяные пожары опасны, поскольку выделяют токсичный дым и создают новые открытые горения. Однако пока погода не позволяет исправить ситуацию, некоторые пожары нельзя потушить, пока не наступит дождь, уточнил специалист.

24 июля в МЧС сообщили, что площадь природных пожаров на территории России составила 1 млн га, в 19 субъектах страны действуют 267 очагов природных пожаров. Эксперты сделали прогноз, что в ближайшую неделю высокая пожарная опасность ожидается в Астраханской области, на юге Волгоградской области и в Калмыкии.

Ранее глава МЧС раскритиковал работу чиновников по предупреждению природных пожаров.