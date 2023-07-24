В Подмосковье прошел фестиваль «Цветная капуста»

В городском округе Мытищи 23 июля фестиваль уличных артистов «Цветная капуста» посетили более 2 тысяч человек, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

«Парад-променад проходил от ДК «Яуза» до амфитеатра Центрального парка культуры и отдыха «Парк Мира». В рамках программы для гостей выступили клоуны, жонглеры, музыканты и кукольники, приехавшие из Москвы, Ижевска, Санкт-Петербурга, Липецка, Слуцка, Королева. Помимо этого, на фестивале работали фотозоны и состоялась презентация работ уличных художников. В завершение вечера для посетителей организовали барабанное и огненное шоу», - говорится в сообщении.

Фестиваль «Цветная капуста» проводится в Подмосковье уже во второй раз. Его целями является знакомство гостей с талантами уличных артистов, а также погружение зрителя в культурную атмосферу для творческого роста и духовного развития.

Мероприятие прошло при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.