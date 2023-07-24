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На Алтае бывший боксер избил фельдшера «скорой»

Mash Siberia: в городе Яровое мужчина напал на бригаду «скорой» из-за места на парковке

В Алтайском крае местный житель избил фельдшера скорой помощи, когда медики приехали на вызов к пациенту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Момент нападения на врачей попал на видео, медики приехали на вызов к пациенту, карета «скорой» стояла возле подъезда. Больного к ним вынесли на стуле — самостоятельно передвигаться мужчина не мог, в этот момент к фельдшеру подошел мужчина и потребовал убрать «скорую», якобы перегородившую ему проезд.

После отказа он набросился на медработника с кулаками и несколько раз ударил его. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Личность нападавшего удалось установить, выяснилось, что драку устроил бывший боксер, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Саратовской области на фельдшера набросился отец больного ребенка.

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