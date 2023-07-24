Российские ученые разработали методику точного прогнозирования течения астмы

Специалисты Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания разработали метод, который может прогнозировать эффективность терапии бронхиальной астмы при помощи теста и анкет. Об этом сообщили RT в Минобрнауки России.

Ученые обратили внимание, что одна из важных проблем современной медицины — достижение контроля бронхиальной астмы при назначении нескольких вариантов лечения. Речь идет не только об отсутствии или слабой выраженности симптомов, но и о снижении риска обострений и прогрессировании недуга.

«Контролируемая бронхиальная астма — это такое состояние, когда у пациента нет практически никаких проявлений заболевания», — подчеркнула доктор медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории профилактики неспецифических заболеваний легких ДНЦ ФПД Наталья Перельман.

По ее словам, такой пациент не ограничен в любом виде деятельности, что особенно важно.

17 июля стало известно, что в России начали применять созданный в МГМУ им. Сеченова прибор для ранней диагностики риска развития бронхиальной астмы у детей.

Ранее российские ученые научились предсказывать чрезмерную реакцию бронхов на холод у астматиков.