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В Китае мужчина спас девочку из горящей квартиры и попал на видео

В Китае бывший военный залез в окно дома, чтобы спасти ребенка из пожара

В Китае мужчина спас девочку из горящего дома, забравшись к ней через окно. Об этом сообщает Newsflare.

Бывший военный Сю Лянь решился на такой шаг после того, как заметил дым в окне одного из домов города Цзинань. Присмотревшись, он увидел кричащую девочку. Ребенок сидел на подоконнике, на высоте более десяти метров от земли. Первые этажи этого здания занимали коммерческие помещения.

Мужчина подобрался к ребенку через окно, которое располагалось чуть ниже. Девочка ухватилась за своего спасителя и они вместе добрались до безопасного места на платформе для наружного блока кондиционера. Позже им помогли спуститься пожарные.

«Я просто помог маленькому ребенку. Да, было опасно забираться туда, но у меня была только одна мысль: спасти ребенка», — поделился эмоциями бывший военный.

Позже выяснилось, что помимо девочки в квартире находились ее родители. Им выбраться на улицу помогли соседи. Никто из жильцов не пострадал.

Ранее в Москве вооруженный мужчина засел в чужом частном доме и поджег здание.

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