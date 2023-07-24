В Москве похитили более километра дорогостоящего кабеля Минобороны

В Москве неизвестные перерезали и похитили более километра кабеля, принадлежащего Минобороны, стоимостью более чем 5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отсутствие кабеля заметил сотрудник министерства вместе с представителем «Воентелекома», когда они решили проверить объект электросвязи в административном округе на востоке столицы после сбоя.

Как отмечает Baza, цена за метр украденного кабеля может доходить до 5 тысяч рублей, в связи с этим материальный ущерб Минобороны канал оценил более чем в 5 млн рублей.

Полиция проводит проверку по данному инциденту.

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