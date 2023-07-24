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В ЦИК РФ не поддержали снижение до 16 лет возраста для голосования

Памфилова: преждевременно снижать до 16 лет возрастной ценз для голосования

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК РФ) Элла Памфилова высказала мнение, что говорить о снижении возрастного ценза для голосования на выборах с 18 до 16 лет в России пока рано. Об этом сообщает ТАСС.

«Люди, которые идут голосовать, должны быть достаточно зрелыми, 16-летние — это всего лишь школьники, они живут в достаточно тепличных условиях, они еще не научились работать, не знают многих аспектов жизни», — сказала Памфилова на молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга», который проходит в Самарской области.

Глава ЦИК подчеркнула, что избиратель должен уметь анализировать, сравнивать, принимать в расчет свой жизненный опыт.

Памфилова также высказала мнение, что подростковая среда подвержена разного рода влиянию.

В середине июля Памфилова заявляла, что Россию ожидает непростая избирательная кампания в 2024 год из-за попыток западных государства навредить предстоящей президентской гонке.

«Могу сказать уже сейчас, какая идет работа [на Западе] по сносу президентских выборов, которые будут, потому что там же тоже враги, которые нас хотят уничтожить, понимают, как много от этого зависит», — сказала глава ЦИК.

Ранее в ЦИК назвали число кандидатов на участие в выборах глав регионов России.

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