Сильный взрыв произошел в украинском городе Сумы

Сильный взрыв произошел в городе Сумы на Украине, сообщает украинское издание Klymenko Time.

Взрывы также были слышны в Сумской области, отмечает издание.

Ранее официальный представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк сообщила, что инфраструктура одного из украинских портов в Одесской области на Дунае получила повреждения в ночь на 24 июля.

По словам Гуменюк, есть попадания на побережье Дуная. Кроме того, отметила она, были повреждены определенные портовые мощности.

Кроме того, повреждения получили агроангар и несколько складов других видов грузов.

Ночью 24 июля на юге Одесской области произошли взрывы. В регионе действовала воздушная тревога.

Также сообщалось о разрушении одесского Спасо-Преображенского кафедрального собора. Крупнейший православный храм Одессы Спасо-Преображенский кафедральный собор пострадал во время взрывов в ночь на 23 июля.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.