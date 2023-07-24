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В Ингушетии мужчина выстрелил в свою супругу, когда чистил ружье

Житель Ингушетии случайно ранил жену во время чистки ружья

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Мужчина выстрелил в свою жену во время чистки ружья. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Республике Ингушетия.

В Назрани местная жительница получила огнестрельное ранение ноги и попала в Ингушскую Республиканскую клиническую больницу. Затем полицейские получили звонок от сотрудников медучреждения и выехали по домашнему адресу пострадавшей.

По приезде правоохранители выяснили, что 20 июля супруг женщины решил почистить гладкоствольное ружье «Сайга-410к» во дворе частного домовладения и в процессе чистки оружия, на которое у него имеется разрешение, непреднамеренно выстрелил из него в собственную жену. Потерпевшая была доставлена в травматологическое отделение.

По факту происшествия проводится проверка. Ружье находится в распоряжении полиции.

Ранее пенсионер из Нижнего Новгорода по ошибке чуть не застрелил сына при внуках.

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