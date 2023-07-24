Супружеская пара столкнулась с медведем на поле под Челябинском и сфотографировала его

Семья из Челябинской области встретила на овсяном поле медведя. Об этом сообщили в «Аргаяш-Медиа».

Жители деревни Яраткулова отправились за вениками в лес в сторону деревни Куянбаева, в километре от которой супруги заметили опасного хищника. Медведь стоял в полный рост на краю овсяного поля, но, по данным источника, едва он увидел людей, предпочел скрыться.

Глава Яраткуловского поселения предостерег местных от прогулок в этих местах, предположив, что животное, накапливая «жирок на зиму», лакомилось зреющим овсом.

Как уточняет издание, в прошлом году медведя увидели в лесу у села Аргаяш.

Ранее на Сахалине медведь напугал своим ревом жителей многоэтажки.