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Супружеская пара столкнулась с медведем на поле под Челябинском и сфотографировала его

На Южном Урале люди встретились с медведем, который вышел на овсяное поле

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Аргаяш-МедиаАргаяш-Медиа' class="item-image" >
Аргаяш-МедиаАргаяш-Медиа

Семья из Челябинской области встретила на овсяном поле медведя. Об этом сообщили в «Аргаяш-Медиа».

Жители деревни Яраткулова отправились за вениками в лес в сторону деревни Куянбаева, в километре от которой супруги заметили опасного хищника. Медведь стоял в полный рост на краю овсяного поля, но, по данным источника, едва он увидел людей, предпочел скрыться.

Глава Яраткуловского поселения предостерег местных от прогулок в этих местах, предположив, что животное, накапливая «жирок на зиму», лакомилось зреющим овсом.

Как уточняет издание, в прошлом году медведя увидели в лесу у села Аргаяш.

Ранее на Сахалине медведь напугал своим ревом жителей многоэтажки.

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