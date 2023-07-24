Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мужчина открыл стрельбу в ресторане, когда ему не дали закурить за столом

Mash Gor: в ресторане Дербента мужчина ранил трех человек из-за запрета на курение

close
100%
Shutterstock

В Дагестане посетитель ресторана напал на сотрудников, которые не давали ему курить за столом. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Gor.

Инцидент произошел в ресторане «Замок» в Дербенте, по словам сотрудников заведения, компания мужчин нарушала общественный порядок, один из гостей закурил за столиком, чем вызвал недовольство персонала.

На замечание официантки мужчина сначала отреагировал спокойно, но потом снова начал курить, к посетителям вышел владелец ресторана. Между гостями и хозяином кафе возникла ссора, в ходе которой один из посетителей достал травматический пистолет и открыл огонь.

С места происшествия госпитализированы три человека, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Сахалине конфликт между двумя компаниями перерос в массовую драку со стрельбой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях