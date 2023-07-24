Страх россиян перед диверсиями вырос в два раза

Тревожность россиян в связи с диверсионной деятельностью на территории России выросла в два раза по итогам второго квартала 2023 года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад в рамках «Национального индекса тревожностей. КРОС».

Как отмечает газета, страх диверсий остается лидером второй квартал подряд. В начале года суммарный индекс тревожности из-за диверсий составлял 683,4 медиаюнга, а по итогу шести месяцев он вырос более чем вдвое, до 1584,8 медиаюнга. Главным событием для формирования страха перед диверсиями стала атака беспилотников на Москву 30 мая, следует из доклада.

На втором месте по суммарному индексу тревожности оказался мятеж ЧВК «Вагнер» (1158,2 медиаюнга). Далее идут пожары и наводнения (549,5 медиаюнга), украинское контрнаступление (532,3) и другие темы. Подчеркивается также, что лидером по отклику интернет-пользователей стал мятеж ЧВК «Вагнер», а на втором месте — нашествие непарного шелкопряда.

Эксперты ранжируют страхи граждан РФ на основе анализа новостей СМИ («медиаиндекс»), а также постов и комментариев в соцсетях («соцмедиаиндекс»). Суммарный индекс показывает масштаб «информационной волны» той или иной темы, а индекс «приживаемости» говорит о том, насколько сильно она взволновала пользователей.

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