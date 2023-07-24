Аксенов сообщил о возобновлении движения по автомобильной трассе в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил о возобновлении автомобильного движения по трассе Джанкой – Симферополь.

«После обследования специалистами Министерства обороны, МЧС и дорожных служб принято решение возобновить приостановленное движение по автомобильной трассе Джанкой – Симферополь», — написал он.

Утром 24 июля Сергей Аксенов заявил о приостановке движения по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь в целях безопасности после атаки беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины.

До этого глава Крыма сообщал, что в небе над полуостровом российская система ПВО сбила украинский беспилотник. Другую часть военных дронов подавили средствами РЭБ. Всего атаку совершали 11 БПЛА..

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.