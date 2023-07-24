Аксенов распорядился эвакуировать поселки близ Джанкойского района

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал глава региона.

Утром 24 июля Аксенов сообщил, что в небе над Крымом российские системы противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники. Несколько других военных дронов противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Всего атаку совершали 11 БПЛА.

Снаряды попали в склад боеприпасов в Джанкойском районе около поселка Вольный. Обломки БПЛА повредили частный дом в Кировском районе.

В связи с ЧП Аксенов распорядился о приостановке движения по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой – Симферополь в целях безопасности.

Еще одна атака украинских дронов на Крым произошла в ночь на 17 июля. Тогда дроны напали на Крымский мост, погибли двое взрослых, девочка-подросток получила ранения.

Ранее в Минтрансе предложили выбирать сухопутный маршрут через новые регионы в связи с ЧП на Крымском мосту.