Ребенка ударило молнией в бане в Иркутской области

В Нижнеудинском районе Иркутской области четвероклассник пострадал от удара молнии, когда мылся в бане. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД региона.

Инцидент произошел в Нижнеудинске, мальчик мылся в бане во время сильного дождя. Старший брат, который находился в бане вместе с младшим, вышел, спустя некоторое время он услышал сильный хлопок.

Вернувшись в баню, он обнаружил ребенка лежащим на полу, пострадавшего госпитализировали. По одной из версий, несовершеннолетний получил травмы в результате попадания молнии.

По сообщениям местных СМИ, сейчас жизнь ребенка вне опасности, он находится в сознании, ожоги на его теле нетяжелые. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Коломне молния ударила в дерево рядом с людьми, спасающимися от грозы.