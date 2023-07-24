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Министр юстиции Новой Зеландии после совершенной ей пьяной аварии подала в отставку

Глава Минюста Новой Зеландии Аллан после пьяной аварии подала в отставку

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Depositphotos

Министр юстиции и регионального развития Новой Зеландии Кири Аллан после совершенной ей пьяной аварии подала в отставку, сообщает портал Interest.nz.

Премьер-министр страны Крис Хипкинс заявил, что Аллан попала в аварию в воскресенье в новозеландской столице Веллингтоне, после чего была задержана и доставлена в полицейский участок. Министра отпустили спустя четыре часа, обвинив ее в вождении в нетрезвом виде и в оказании сопротивления полиции при задержании.

Хипкинс подчеркнул, что после случившегося Аллан больше не может занимать пост министра. Аллан согласилась с премьер-министром и подала заявление об отставке.

Глава правительства выразил мнение, что существовавшие ранее у Аллан проблемы достигли «апогея».

Ранее сообщалось, что пьяный москвич пытался заехать в Кремль на своем автомобиле и утверждал, что там у него запланирована бизнес-встреча. Инцидент произошел утром 21 июля. 40-летний водитель сел за руль старого Porsche с госномером 999 и поехал из Чертаново до Красной площади. Дальше поста КПП мужчину не пустила охрана.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

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