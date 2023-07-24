Психолог рассказала, как избавиться от долгов

Само осознание наличия долга может создавать излишнее напряжение у людей. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог Анна Матари. Она перечислила способы, как помочь себе психологически преодолеть личный финансовый кризис.

«Люди с долгами склонны часто думать о финансах и постоянно экономить, так как трудно наслаждаться жизнью из-за чувства обязанности и несвободы. Иногда срабатывают защитные механизмы организма — вы можете даже забыть про все долги и жить так, будто их вовсе нет: покупать вещи, которые не можете себе позволить, и отказываться контролировать расходы», -— заявила психолог.

Она отметила, что важно сохранять трезвый взгляд на мир и долги в частности.

«Есть базовые потребности, которые вам важно закрыть, например, еда, оплата жилья, здоровье и дети. Сюда же нужно добавить ежемесячную сумму, которую вам нужно отдавать за долги. Если получившаяся сумма выше ваших доходов, подумайте, что можно уменьшить и где еще вы можете заработать денег. Возможно, вам следует что-то продать», — подчеркнула психолог.

При этом долговые обязательства не должны давить на вас и мешать наслаждаться жизнью, отметила Матари.

«Состояние долговых обязательств часто создает психологические зажимы, добавляет напряжения и усталости, что вызывает необходимость позаботиться о своем внутреннем состоянии. Если долг давит на вас, как лишний груз, измените отношение к этому. Иметь долги – это нормально, институт заимствований существует не первый век. С вами все хорошо, вы имеете право расслабиться, даже если есть временные сложности в жизни. Признать долги, но не уходить в драму или отрицание – это ключ к тому, чтобы быстрее выбраться из долговых отношений», — рассказала она.

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