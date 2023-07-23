Стало известно, куда поместили арестованного Стрелкова

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член Совета по правам человека (СПЧ) РФ Алексей Мельников заявил, что арестованного Игоря Стрелкова-Гиркина поместили в СИЗО «Лефортово» в Москве, передает РИА Новости.

«Он в данный момент находится в двухместной камере в СИЗО «Лефортово». У него есть телевизор, холодильник», — сказал член СПЧ, отметив, что с правозащитниками арестованный разговаривать отказался.

До этого Мещанский суд Москвы постановил арестовать бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова-Гиркина до 18 сентября по делу о призывах к экстремизму в интернете. Стрелков просил суд отправить его под домашний арест. В ходе заседания суда следователь заявил, что экс-министр имеет множество связей и владеет навыками конспирации, из-за чего он может помешать расследованию дела и скрыться. Свою вину он не признает.

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.