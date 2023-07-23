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Пострадавших в Запорожье журналистов наградят орденами за заслуги перед регионом

Раненных при обстреле кассетными боеприпасами журналистов наградят орденами за заслуги перед регионом

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RIA Novosti/Reuters

Пострадавших в Запорожье журналистов «Известий» и РИА Новости наградят орденами за заслуги перед регионом, сообщает РИА Новости.

Ордена получат журналисты «Известий» Дмитрий Шиков, Роман Польшаков, а также корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Погибший Ростислав Журавлев получит награду посмертно.

Ранее корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлев, работавший в зоне проведения военной операции, погиб 22 июля в результате обстрела. Фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков ранены.

Шиков получил осколочное ранение мягких тканей, у него также сломаны тазобедренные кости.

Автомобиль, в котором находились журналисты, ехал из Васильевки в Запорожской области к населенному пункту Владимировка, уточнил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.

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