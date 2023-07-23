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Участок моста обрушился в Патрах на Пелопоннесе, пять человек ранены

ERT: участок моста обрушился в Патрах на Пелопоннесе, пять человек серьезно ранены

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David Goldman/AP

В Патрах на греческом Пелопоннесе обрушился участок моста, пять человек ранены, сообщает телеканал ERT.

Пятеро пострадавших рабочих отправлены в больницу, под завалами могут находиться люди. На месте работают машины скорой помощи и пожарные машины.

Ранее пешеходный мост обрушился в городе Луга Ленинградской области, один человек погиб. Еще три человека пострадали. СК проводит проверку.

Также сообщалось, что обрушение кровли произошло во время ремонтных работ в цехе сборки металлоконструкций на территории исправительной колонии №5 в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

Инцидент произошел днем 20 июля, четверо рабочих производили ремонт кровли, произошло обрушение конструкций. Один рабочий погиб, второй доставлен в больницу с множественными переломами, третий не пострадал, четвертого рабочего до сих пор ищут под завалами.

По факту гибели человека региональным СК возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, допрашиваются свидетели произошедшего.

Ранее на найденной в Кордове древнеримской амфоре обнаружили стихи античного поэта Вергилия.

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