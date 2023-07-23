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Ребенок в упор расстрелял из винтовки камеру домофона

В Набережных Челнах мальчик расстрелял из винтовки камеру домофона

В Татарстане ищут родителей школьника, который ради забавы выстрелил в камеру «умного» домофона и скрылся. Видео произошедшего опубликовано в группе «Казань Онлайн» во «ВКонтакте».

В Набережных Челнах мальчик со страйкбольной винтовкой атаковал домофон у подъезда многоэтажки. Инцидент попал на видео, которое разместили в социальных сетях жильцы дома.

На кадрах ролика, ребенок которому на вид не более 12 лет, с трудом заряжает ружье о землю возле дома, вплотную подходит к камере домофона, стреляет по ней и спокойно удаляется.

Происходящее заметили две женщины, сидевшие на скамейке, но особого внимания на хулигана они не обратили.

«Сегодня в домофон, а завтра и в человека может выстрелить. Что за родители, у которых оружие детям доступно», — негодуют в комментариях горожане.

По предварительной информации, оружие было страйкбольным, стреляющим пластиковыми шариками, тем не менее камера получила повреждения. Местные жители намерены разыскать родителей мальчика и поговорить с ними о его воспитании.

Ранее ребенок обстрелял прохожих из пневматической винтовки.

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