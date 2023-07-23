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«Невозможно дышать»: жительница Родоса рассказала об обстановке на острове во время лесного пожара

Проживающая в Греции россиянка рассказала, что на Родосе горят три крупных отеля

Виктория, проживающая на острове Родос, рассказала «Газете.Ru», что из-за лесного пожара в деревне Лаэрма сгорели жилые дома и церковь, а в Киотари горят три крупных отеля. По словам Виктории, туристов эвакуировали ближе к городу Родос с помощью автобусов и лодок, их размещают в местных школах и в закрытых стадионах.

«За поселком Линдос, где я живу, находится деревня Лаэрма. Огонь проник в эту деревню: горели дома местных жителей, горела церковь. В деревушке под названием Киотари горят страшно три отеля, одни из самых больших отелей на острове Родос. Жертв нет, эвакуировали туристов и автобусами, и грузовичками, и с помощью лодок, отправляли в близлежащие деревни ближе к городу Родос. Эвакуированных туристов расположили в местных школах, в местных закрытых стадионах. Около 30 тысяч были эвакуированы в безопасное место», — сказала она.

Виктория добавила, что на данный момент она находится на юге острова в поселке Линдос, где есть свет и вода. По ее словам, накануне из-за запаха гари невозможно было дышать.

«Многие туристы покинули эту часть, нет туристических автобусов. Слава Богу, есть свет, вода и интернет. Сейчас нет запаха гари в воздухе. Вчера, конечно, весь вечер невозможно было дышать от гари», — пояснила она.

На греческом острове Родос пятый день бушует сильный лесной пожар, который начался в центре острова и дошел до побережья на юго-востоке. В связи с этим из районов Киотари и Лардос, которым угрожает огонь, эвакуировали 30 тыс. человек. Уточняется, что в Линдос уже приехали первые автобусы с сотнями туристов. Они остановились в гостиничных номерах в этом районе.

Ранее сообщалось, что дым от лесных пожаров может стать причиной смерти до 9000 американцев в год.

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