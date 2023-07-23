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В Крыму задержали предполагаемого поджигателя машин Дмитрия Киселева

Shot: в Крыму задержали предполагаемого поджигателя машин журналиста Киселева

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Телеграм-канал «SHOT»

В Крыму задержали предполагаемого поджигателя автомобилей журналиста Дмитрия Киселева. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

«С задержанным сейчас работают следователи», — говорится в публикации.

Два автомобиля Киселева в сентябре 2022 года сожгли в Коктебеле. Тогда ночью мужчина в медицинской маске и бахилах смог проникнуть на территорию дома телеведущего и поджечь Land Rover Defender и гольф-кар Ital Car. Полиция возбудила уголовное дело об уничтожении имущества путем поджога (ч.2 ст. 167 УК РФ) и начала поиск поджигателя. Сообщалось, что злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

13 июля сообщалось, что неизвестный сжег две машины председателя СНТ в Ленинградской области. Транспортные средства выгорели полностью, ущерб насчитывает порядка двух миллионов рублей. О том, что стало причиной поджога автомобилей, не сообщалось.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина набросился на пожилых мужчину и женщину на заправке.

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