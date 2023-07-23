Раскрыта сумма ущерба, который нацисты нанесли Сталинградской области

Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев сообщил ТАСС, что нацистская Германия и ее союзники в годы Великой Отечественной войны нанесли Сталинградской (Волгоградской) области ущерб почти на 358 млн рублей.

Отмечается, что эти данные музей намерен предоставить на суд по делу о геноциде народов Советского Союза под Сталинградом.

По данным агентства, в Волгоградском областном суде рассматривается иск прокурора области о признании преступлений нацистов под Сталинградом во время войны геноцидом народов СССР.

«Материальный ущерб, нанесенный армией противника гражданам, колхозам, общественным организациям, госпредприятиям и учреждениям Сталинградской области, составил 357,9 млн рублей», — сказал Дементьев.

По словам собеседника агентства, сводную справку об ущербе составила специальная Сталинградская областная комиссия.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании лиц, обладающих знаком «Житель осажденного Сталинграда», к категории ветеранов Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.).

Ранее Сбер завершил реставрацию музея-заповедника «Сталинградская битва» в Волгограде.