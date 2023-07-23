Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ребенок обстрелял из пневматической винтовки прохожих из окна многоэтажки в Томске

В Томске маленький мальчик обстрелял прохожих из пневматической винтовки

Мальчик в маске человека-паука стрелял в прохожих с колясками, пожилых людей и животных, проходивших под окнами томской многоэтажки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Регион 70.Томск».

Происходящее сняла на видео местная жительница, она гуляла с собакой, когда в бок животному попала пластиковая пуля. В раскрытом окне четвертого этажа она заметила маленького ребенка, который стрелял по прохожим.

«Стреляет по коляскам проезжающим, только что пытался стрелять по двум бабушкам. Маленький ребенок, года четыре ему», — сообщила женщина.

Автор видео отметила, что мальчик находился в комнате не один, с ним рядом была мать, которая наблюдала за тем, как сын стреляет по живым мишеням.

В региональном УМВД заявили, что после появления видео в сети была проведена проверка. По предварительным данным, 6-летний ребенок использовал игрушечный автомат. Пострадавших нет.

Ранее в Урюпинске подросток выстрелил в младшего брата из винтовки дедушки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях