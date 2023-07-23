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На греческом Родосе эвакуируют десятки тысяч человек из-за сильных пожаров

﻿На греческом острове Родос эвакуируют 30 тыс. человек из-за лесных пожаров

На греческом острове Родос в связи с сильными лесными пожарами эвакуируют 30 тыс. человек из районов, которым угрожает огонь. Об этом местному новостному порталу rodiaki.gr. сообщил глава муниципальной организации культуры и спорта Терис Хаджииоанну.

«Проходит крупная операция по спасению людей из районов Киотари и Лардос на Родосе. По словам Хаджииоанну, при содействии береговой охраны, вооруженных сил и местных властей, мобилизовавших десятки автобусов, эвакуируют более 30 тыс. человек», — говорится в публикации.

Уточняется, что в Линдос уже приехали первые автобусы с сотнями туристов. Они остановились в гостиничных номерах в этом районе. По информация портала, около 15 тыс. человек получили от полицейских указание эвакуироваться.

До этого сообщалось, что в Канаде количество активных лесных пожаров выросло с 590 до 734, при этом площадь уничтоженных пожаром территорий увеличилась с 8,4 млн га до 9 млн га. Отмечалось, что порядка 430 пожаров из общего числа пока не были взяты под контроль спасательных служб.

Ранее сообщалось, что дым от лесных пожаров может стать причиной смерти до 9000 американцев в год.

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