Массовая драка произошла на Сахалине

Массовая драка со стрельбой и дорожно-транспортным происшествием произошла в субботу в городе Долинск на юге Сахалина. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Уточняется, что информация о происшествии возле магазина на проспекте Победы поступила в местное отделение полиции вечером 22 июля. Участники инцидента, пытаясь скрыться с места происшествия, совершили ДТП. По данным МВД, в данный момент задержаны шесть участников драки, возбуждено два уголовных дела.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, которые используются в качестве оружия) и 213 УК РФ (хулиганство), проводятся оперативно-следственные действия», — говорится в публикации.

В социальных сетях очевидцы драки выложили видео, на котором запечатлены фрагменты драки и столкновения автомобилей, а также слышны выстрелы.

21 июля сообщалось, что в Екатеринбурге словесная перепалка между охранником сетевого супермаркета и покупателем закончилась дракой.

Ранее в Киевской области произошла драка из-за песни на русском языке.