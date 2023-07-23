Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Массовая драка произошла на Сахалине

МВД РФ: массовая драка со стрельбой произошла на Сахалине, шесть человек задержаны

Массовая драка со стрельбой и дорожно-транспортным происшествием произошла в субботу в городе Долинск на юге Сахалина. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Уточняется, что информация о происшествии возле магазина на проспекте Победы поступила в местное отделение полиции вечером 22 июля. Участники инцидента, пытаясь скрыться с места происшествия, совершили ДТП. По данным МВД, в данный момент задержаны шесть участников драки, возбуждено два уголовных дела.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, которые используются в качестве оружия) и 213 УК РФ (хулиганство), проводятся оперативно-следственные действия», — говорится в публикации.

В социальных сетях очевидцы драки выложили видео, на котором запечатлены фрагменты драки и столкновения автомобилей, а также слышны выстрелы.

21 июля сообщалось, что в Екатеринбурге словесная перепалка между охранником сетевого супермаркета и покупателем закончилась дракой.

Ранее в Киевской области произошла драка из-за песни на русском языке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях