Веточку хвои обнаружили хирурги в легком россиянина

В Чечне мужчина попал в больницу с подозрением на опухоль в легких, он жаловался на боль во время дыхания и движения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Медики во время обследования пациента обнаружили в его легком уплотнение, которое приняли за новообразование. Во время хирургического вмешательства онкологи извлекли из легкого мужчины веточку хвойного дерева.

Врачи предполагают, что в организм пациента могло попасть семечко ели или сосны, которое проросло и со временем стало причинять боль во время движения. Инородное тело также могло попасть в дыхательную систему, когда мужчина неосторожно вдохнул веточку хвои. Хирурги-онкологи отметили, что это уникальный случай.

С редкой патологией пришлось столкнуться и волгоградским медикам, они извлекли из груди пациента живого червя длиной 15 см, паразит попал под кожу россиянина после укуса комара.

Ранее красногорские врачи спасли школьника, вдохнувшего колпачок от ручки.