Шахматист избил главного судью, администратора и охранника турнира игровой доской

Три человека пострадали во время проведения шахматного турнира «Петровская ладья» в Петербурге. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Один из участников турнира напал на главного судью, администратора и охранника, мужчина нанес им удары шахматной доской. У сотрудника охраны, который попытался оказать сопротивление нападавшему, разбита голова и оторвано ухо, его состояние медики оценивают как тяжелое.

Также госпитализирован судья соревнований, по сообщению «78.ru», он находится в реанимации. У администратора шахматного клуба диагностированы сотрясение мозга, перелом носа, а также раны на лице и голове. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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