Дерматолог рассказала, чем опасна мицеллярная вода

Если использовать мицеллярную воду неправильно, она может скорее навредить коже, чем принести пользу. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматокосметолог и главный врач сети клиник «Dr.Konstanta» Екатерина Константиновская.

«Визажисты любят мицеллярную воду за мгновенное действие, а путешественники — за возможность очистить кожу лица даже там, где нет возможности умыться проточной водой. И плюсов у «мицеллярки» действительно много: она действует мягко и бережно, подходит для любого типа кожи, смывает самый стойкий макияж, а еще часто содержит глицерин и другие компоненты, которые увлажняют кожу. Однако даже несмотря на плюсы, средство может нанести вред, потому что производители часто «миксуют» разные компоненты и нужно очень хорошо разбираться в химических составах, чтобы быть уверенным в безопасности средства», – сообщила эксперт.

По ее словам, кроме того, если постоянно делать демакияж мицеллярной водой, не смывая ее с поверхности кожи, часть поверхностно-активных частиц будет оставаться, раздражать и закупоривать поры.

«Так кожа станет более чувствительной, а защитный барьер будет истончаться. Через несколько недель такого домашнего ухода можно получить сухую, травмированную и воспаленную кожу, которую придется восстанавливать и лечить», – предостерегла Екатерина Константиновская.

Кроме того, если не смыть мицеллярную воду, оставшиеся частички загрязнений на поверхности кожи помешают работе других средств – кремов и сывороток. Питательные вещества не смогут проникнуть вглубь, а на лице образуется «пленка», которая не позволит коже дышать.

«Мицеллы рекомендуется удалять гелем или пенкой для умывания, даже если на бутылке со средством написано «не требует смывания». Такие надписи – зачастую всего лишь маркетинговый ход, который подразумевает отсутствие необходимости использовать другие увлажняющие средства – тоник или лосьон», – констатировала косметолог.

Второй минус мицеллярной воды – в ее составе могут содержаться ароматизаторы, эфирные масла и натуральные экстракты, которые могут вызвать сильную аллергию. В некоторых средствах также содержится спирт, который сушит кожу и вызывает раздражение. Третий минус – у человека может возникнуть непереносимость некоторых ПАВ, например, на основе кокосового масла или сахара.

«Чтобы мицеллярная вода приносила только пользу, посоветуйтесь с врачом-дерматологом или косметологом, чтобы он подобрал вам средство с хорошим составом. И в дорогой косметике, и в массмаркете есть достойные экземпляры. Также важно правильно наносить мицеллярную воду на кожу. Делать это нужно с помощью ватного диска, но не растирать и не давить. Лучше приложить ватный диск к коже, дать средству подействовать и аккуратно промокнуть лицо. Снимать остатки средства нужно обязательно с помощью геля или пенки для умывания. Затем нужно нанести увлажняющее средство», – объяснила врач.

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