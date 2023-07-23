Россиянам рассказали, какие сладости считаются самыми полезными

Слишком большое количество рафинированных или обработанных углеводов в сладостях может быть опасно для здоровья. Все потому, что они очень быстро всасываются в кровь и провоцируют скачки сахара и инсулина, а из-за своей высокой калорийности они могут привести к набору веса. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-дерматовенеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов. Он перечислил самые полезные сладости, которые можно есть без вреда для здоровья.

«Первое место среди полезных сладостей занимают фрукты, ягоды и сладкие овощи. Помимо природных сахаров, они содержат много клетчатки. Клетчатка помогает нормализовать работу кишечника, регулирует уровень холестерина и способствует снижению уровня глюкозы в крови. Также эти продукты богаты ценными витаминами, минералами и антиоксидантами», – сообщил эксперт.

По его словам, больше всего клетчатки содержат малина, ежевика, клюква, крыжовник, яблоки, груши, апельсины и абрикосы.

«Еще одна полезная сладость – мед. Это переработанный пчелами цветочный нектар, который содержит витамины группы B, аскорбиновую, пантотеновую, фолиевую кислоту, а также важные микроэлементы – кальций, натрий, магний, железо, фосфор, цинк и другие. При этом мед обладает антибактериальными свойствами: в нем содержатся вещества, которые не дают болезнетворным микроорганизмам размножаться. А еще мед положительно влияет на сон и ускоряет обмен веществ. Однако мед содержит довольно большое количество сахаров фруктозы и глюкозы, поэтому употреблять его стоит с осторожностью», – констатировал Роман Иванов.

Полезен для здоровья также черный или горький шоколад. Он содержит минимальное количество сахара и очень много какао.

«Какао-бобы – это натуральный источник антиоксидантов, важных для здоровья микроэлементов, например, магния и фтора, а также ценных жиров и органических кислот», – рассказал врач.

Обратить внимание из сладкого стоит и на натуральную пастилу. Сладость изготавливают на основе ягодно-фруктовых пюре, сахара и загустителя. Такое лакомство очень полезно и содержит много витаминов.

«Покупая такие сладости, полезно изучить состав: среди ингредиентов не должно быть дополнительных подсластителей, красителей, ароматизаторов и эмульгаторов», – заключил эксперт Иванов.

Ранее были названы последствия употребления сахара для организма.