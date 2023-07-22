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Появилось видео момента обрушения моста в Луге Ленинградской области

Опубликованы кадры обрушения моста в Луге, где погиб один человек и девять пострадали

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ТАСС

Появилось видео момента обрушения моста в Луге Ленинградской области, где погиб один человек и девять пострадали, его публикует Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что в результате обрушения пешеходного моста в городе Луга в Ленинградской области один человек погиб, трое пострадали.

Об обрушении моста сообщило региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

11 июля стало известно, что пешеходный мост рухнул в городе Артем Приморского края. Переходу через реку Озерные Ключи в районе улицы Фрунзе было больше 50 лет, коммунальщики давно признали его аварийным. Отмечается, что людей на мосту в момент крушения не находилось.

В марте сообщалось, что грузовик снес пешеходный мост в Екатеринбурге. В аварии пострадал водитель автомобиля Scania.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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