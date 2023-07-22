Правительство Ленобласти прокомментировало обрушение моста в Лугах

В результате обрушения пешеходного моста в городе Луга в Ленинградской области один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

«При обрушении деревянного моста в Луге от полученных травм один человек скончался, трое — в состоянии средней тяжести проходят обследование в Лужской межрайонной больнице», — говорится в сообщении.

Ранее об обрушении моста сообщило региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

11 июля стало известно, что пешеходный мост рухнул в городе Артеме Приморского края. Переходу через реку Озерные Ключи в районе улицы Фрунзе было больше 50 лет, коммунальщики давно признали его аварийным. Отмечается, что людей на мосту в момент крушения не находилось.

В марте сообщалось, что грузовик снес пешеходный мост в Екатеринбурге. В аварии пострадал водитель автомобиля Scania.

Ранее автомобильный мост обрушился в Нижегородской области.