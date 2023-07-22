Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Правительство Ленобласти прокомментировало обрушение моста в Лугах

Один человек скончался при обрушении пешеходного моста в Ленобласти, трое пострадали

В результате обрушения пешеходного моста в городе Луга в Ленинградской области один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

«При обрушении деревянного моста в Луге от полученных травм один человек скончался, трое — в состоянии средней тяжести проходят обследование в Лужской межрайонной больнице», — говорится в сообщении.

Ранее об обрушении моста сообщило региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

11 июля стало известно, что пешеходный мост рухнул в городе Артеме Приморского края. Переходу через реку Озерные Ключи в районе улицы Фрунзе было больше 50 лет, коммунальщики давно признали его аварийным. Отмечается, что людей на мосту в момент крушения не находилось.

В марте сообщалось, что грузовик снес пешеходный мост в Екатеринбурге. В аварии пострадал водитель автомобиля Scania.

Ранее автомобильный мост обрушился в Нижегородской области.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях