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СК проводит проверку по факту обрушения пешеходного моста в Луге

Следователи устанавливают причины обрушения пешеходного моста в Луге

Следователи СУ СК России по Ленинградской области устанавливают обстоятельства обрушения пешеходного моста в городе Луга, сообщает пресс-служба регионального СК.

В ведомстве рассказали, что на место происшествия выехали следователи отдела криминалистики, сотрудники полиции, эксперт и руководитель следственного отдела. Они установят обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, есть пострадавшие, уточнили в СК.

22 июля в Луге обрушился пешеходный мост. Источники сообщали, что пострадали девять человек, еще один погиб.

Инцидент произошел во время ежегодного фольклорного праздника «Ольгины берега». Очевидцы рассказали, что мост был новый.

В середине июле пешеходный мост обрушился в приморском Артеме.

Ранее в Крыму назвали документы, необходимые для альтернативного маршрута.

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