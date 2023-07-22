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Редкое природное явление напугало жителей Югры и попало на видео

В ХМАО облачное цунами перед грозой напугало местных жителей

В небе над поселком Салыма в Ханты-Мансийском автономном округе жители заметили на горизонте «облачное цунами». Видео редкого природного явления опубликовано в группе «Регион 86 ХМАО» во «ВКонтакте».

Жители могли наблюдать в небе впечатляющую картину, напоминающую кадры из фильма-катастрофы. За считанные минуты поселок накрыл грозовой фронт из облаков, напоминающих волну цунами. Необычное «падающее» небо напугало очевидцев.

«Хорошо, что в Салыме нет моря, жутко и одновременно красиво», — отмечают в социальных сетях местные жители.

Валовые или шельфовые облака получили свое название из-за того, что похожи на длинный вал. Этот тип облаков чаще всего формируется на границе атмосферных фронтов, всегда на переднем крае грозы. Главной причиной их образования является ротация воздушных масс, опасности для людей они не представляют.

Ранее в небе над Аляской заметили загадочное северное сияние со спиралью.

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