Под ростовом ликвидировали открытое горение на складе с макулатурой

В МЧС России заявили, что открытое горение в складском помещении с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону ликвидировали на площади 2,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в Ростовской области. Пожарные не допустили распространения огня на соседние здания. Проводится проливка и разборка конструкций», — говорится в публикации.

До этого стало известно, что пожар на складе с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

Также в тушении был задействован Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России, который сбросил на пожар в общей сложности 39 тонн воды.

Ранее стало известно, что пожар произошел на складе с макулатурой в Аксае Ростовской области, по данным МЧС, площадь возгорания достигла 2500 квадратных метров. Пожару был присвоен третий уровень сложности.

21 июля сообщалось, что пожарный спас из горящей многоэтажки на Дмитровском шоссе в Москве семимесячного ребенка.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».