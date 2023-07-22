Врач перечислил продукты, которые снижают потенцию

Есть мнение, что продукты, содержащие фитоэстрогены, – бобовые, лакрица, мята — пагубно влияют на мужскую потенцию. Однако ученые до сих пор не нашли однозначного доказательства того, что фитоэстрогены оказывают значительное негативное воздействие на тестостерон. Куда больше мужскому «бессилию» способствуют фастфуд, алкоголь и сладости. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-дерматовенеролог Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

По словам эксперта, опаснее всего для потенции фастфуд. Бургеры, картошка фри и другая высококалорийная еда содержат большое количество простых углеводов, трансжиров, соли, усилителей вкуса и консервантов. Злоупотребление такими блюдами может привести к ожирению и повышению уровня холестерина в крови. А это – прямой путь к атеросклерозу и другим болезням сердечно-сосудистой системы, которые могут вызвать эректильную дисфункцию.

«Кроме того, жирная пища негативно влияет на выработку тестостерона — мужского гормона, который отвечает за либидо и сексуальную активность. Исследования показывают: всего один гамбургер снижает уровень этого гормона на 25% и последующие 4 часа тестостерон синтезируется медленнее. Не исключено, что, если употреблять фастфуд регулярно, уровень этого гормона будет постоянно пониженным», – отметил Иванов.

Опасен для потенции, заявил врач, и алкоголь. Так, 120 граммов этанола (примерно пять банок пива) снижают тестостерон на 23%. Кроме того, коварство алкоголя заключается в том, что под него незаметно и в большом количестве употребляется вредная закуска – жирное мясо, чипсы, сухарики, колбаски, сыр и другая еда, которая способствует набору веса и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Проблемы с потенцией снова становятся их следствием.

«Вредны для потенции и продукты с высоким содержанием сахара — кондитерские изделия, газировка, пакетированные соки, выпечка – они тоже способствуют ожирению, которое негативно влияет на потенцию. Кроме того, после употребления любых сладостей в организме происходит резкий скачок инсулина – гормона, который отвечает за усвоение клетками глюкозы или сахара. Со временем это может привести к инсулинорезистентности — это состояние, при котором ткани организма теряют чувствительность к инсулину. В результате возрастает риск развития сахарного диабета, который является еще одной из причин эректильной дисфункции», – заключил дерматовенеролог.

Ранее врач перечислил продукты для повышения потенции.