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В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения о случае холеры в Тамбовской области

В Тамбовской области двух граждан Индии госпитализировали с подозрением на холеру

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Anas Alkharboutli/Global Look Press

В Роспотребнадзоре сообщили, что в Тамбовской области два гражданина Индии находятся на стационарном лечении, у одного из них есть проявления холеры, их состояние удовлетворительное. Об этом сообщает РИА Новости.

«На стационарном лечении находятся два гражданина Индии, один — с клиническими проявлениями инфекции, второй — без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у гражданина Индии в Тамбовской области был выявлен «холероподобный возбудитель», противоэпидемические мероприятия проходят в отеле для трудовых мигрантов в Рассказово, где он проживал.

Проявлений холеры у 400 контактировавших с госпитализированным не выявлено.

Уточняется, что управление Роспотребнадзора по Тамбовской области и представителями силовых ведомств контролирует ситуацию в регионе.

Telegram-канал Baza сообщал, что первый пациент, гражданин Индии Мохаммад М., прилетел в московский аэропорт Шереметьево еще 13 июля, а попал в больницу через четыре дня, 17 июля.

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