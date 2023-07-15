В Германии заметили изменения в риторике Зеленского

Немецкий портал Tagesschau сообщил о резких и неожиданных изменениях в риторике президента Украины Владимира Зеленского, связанной с контрнаступлением ВСУ.

По мнению немецких экспертов, видеообращение Зеленского 14 июля свидетельствует о снижении ожиданий от контрнаступления.

«Мы должны быть благодарны каждому отвоеванному километру, каждому маленькому успеху», — сказал украинский лидер в ходе выступления.

Такие перемены, по мнению немецких аналитиков, свидетельствуют об изменении позиции украинского руководства по контрнаступлению из-за сложностей, возникших на фронте.

Ранее в Пентагоне заявили, что контрнаступление Украины движется медленнее, чем ожидалось.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее бывший советник Пентагона Макгрегор заявил, что Зеленский «в отчаянии».