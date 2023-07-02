Москвичам рассказали о погоде 2 июля

В воскресенье, 2 июля, в столице и области прогнозируется переменная облачность и кратковременные дожди, сообщает «Москва 24».

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве составит от 23 до 25 градусов, в Подмосковье – от 21 до 26 градусов.

Скорость юго-западного и западного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 738 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что средняя месячная температура июня в столице была ниже климатической нормы. Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова напомнила, что за июнь только один раз максимальная температура превысила отметку плюс 30 градусов.