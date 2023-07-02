Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали о погоде 2 июля

В Москве в воскресенье ожидается до +25

В воскресенье, 2 июля, в столице и области прогнозируется переменная облачность и кратковременные дожди, сообщает «Москва 24».

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве составит от 23 до 25 градусов, в Подмосковье – от 21 до 26 градусов.

Скорость юго-западного и западного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 738 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что средняя месячная температура июня в столице была ниже климатической нормы. Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова напомнила, что за июнь только один раз максимальная температура превысила отметку плюс 30 градусов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях