Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь и до плюс 25°C прогнозируются в Москве в воскресенье, 2 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 23…25°C тепла.

«Переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь», — говорится в сообщении.

В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до 13°C тепла.

Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться от 21…26°C тепла. В ночь на понедельник столбики термометров покажут от 10…15°C тепла.

До этого климатолог Алексей Кокорин заявил, что при наихудшем сценарии изменения климата к концу XXI века около трех млрд человек, то есть около 30% населения планеты, будут вынуждены сменить место жительства, при наилучшем – мигрантами станут 10% землян.

По его словам, если никаких усилий не будет предпринято и все пойдет по наихудшему сценарию, то к концу текущего века количество климатических мигрантов вырастет до трех млрд человек.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.