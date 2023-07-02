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Россиянам посоветовали методы защиты от мошенников

IT-эксперт Косарев: чтобы избежать мошенничества, нужно отклонять звонки с неизвестных номеров

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Depositphotos

Эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев заявил, что россиянам следует не открывать файлы от неизвестных контактов, подвергать сомнению звонки от представителей банков и правоохранительных органов и не верить предложениям различных магазинов об огромных скидках, чтобы избежать угрозы мошенничества. Об этом сообщает URA.RU.

По его словам, в первом случае не следует открывать ссылки или файлы от неизвестных контактов или от тех, в ком вы не уверены. Также никогда не стоить верить тем, кто звонит вам и представляется сотрудниками банковских организаций или правоохранительных органов. Эксперт предложил уточнить личные данные звонящего и перезвонить по официальному номеру банка или ведомства.

Косарев также утверждает, что не следует верить предложениям о 50% и более скидках, которые требуют срочной покупки. Эксперт подчеркнул, что в большинстве случаев сайты, на которых происходит «распродажа», являются подделкой.

Он добавил, что 100-процентного способа защититься от мошенников не существует.

До этого в МВД по Нижегородской области заявили, что пенсионерку задержали после того, как она бросила бутылку с воспламеняющейся жидкостью перед зданием одного из банков в городе Городец.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

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